Sortean solo para alemanes una mansión en Mallorca valorada en 2 millones de euros con un regalo extra de 150.000 euros

Por un gasto mínimo de 10 euros se puede ganar una casa de 230 metros cuadrados en El Pla mallorquín. No obstante, hay un requisito muy importante e imposible de cumplir para la gran mayoría de residentes en la Isla: es necesario residir en Alemania

7 comentarios
Gry #1 Gry *
No se yo que tan legal es esa condición. ¿No se supone que no puede haber discriminación entre ciudadanos de la UE?

Por las mismas igual que el Gobierno le dobló los impuestos a los extranjeros no-comunitarios que compren pisos también se los puede doblar a quienes no residan en España (por ejemplo a los alemanes)
3 K 46
#4 Marisadoro
#1 En mi pueblo rifan una cesta pero solo entre los socios del Casino Agrícola.

Igual es un sorteo parecido.
0 K 17
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
"Desde la lotería social, llamada Traumhausverlosung (Sorteo de la Casa de Ensueño), explican que los residentes en Mallorca «es un producto con licencia en Alemania y lamentablemente solo podemos sortear la hermosa casa de ensueño en Mallorca entre personas que residan en Alemania. Esto se debe a requisitos legales que no podemos eludir»."

Tiene pinta de que tienen una licencia de loteria solo para Alemania.

CC #1 #3
1 K 27
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

No se yo que tan legal es esa condición.

¿En España o en Alemania?
0 K 19
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Es una tómbola no? Hacen un favor excluyéndonos. Aunque tiene pinta de ilegal la condición.
1 K 24
#5 Borgiano
#3 Efectivamente,, para eso mejor ya los timos del Estado y echar esos 10 € al euromillón o la lotería de navidad, al menos te aseguras de que te van a pagar el premio.
0 K 8
#2 Review
VOX y PP ya se estarán manifestando por éstos inmigrantJAAJAJAjajaja
1 K 19

