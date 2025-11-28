Sortean solo para alemanes una mansión en Mallorca valorada en 2 millones de euros con un regalo extra de 150.000 euros

Por un gasto mínimo de 10 euros se puede ganar una casa de 230 metros cuadrados en El Pla mallorquín. No obstante, hay un requisito muy importante e imposible de cumplir para la gran mayoría de residentes en la Isla: es necesario residir en Alemania
| etiquetas: mansion , mallorca , alemanes
Por las mismas igual que el Gobierno le dobló los impuestos a los extranjeros no-comunitarios que compren pisos también se los puede doblar a quienes no residan en España (por ejemplo a los alemanes)
Igual es un sorteo parecido.
Tiene pinta de que tienen una licencia de loteria solo para Alemania.
CC #1 #3
No se yo que tan legal es esa condición.
¿En España o en Alemania?