Sorpasso histórico en el horizonte: Alemania puede superar a España en deuda pública sobre PIB a mediados de la década de 2030, según Allianz

Alemania podría superar a la de España a mediados de la próxima década", escribe el economista jefe de la firma alemana de inversión y análisis ligada a la famosa aseguradora, Christian Schulz. Acompaña su aviso un gráfico que arroja la siguiente proyección: una deuda pública en términos de PIB descendente para España y ascendente para Alemania hasta converger en un nivel cercano al 70% a las puertas de 2035, punto en el que la ratio de deuda germana protagonizaría el sorpasso.