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Sorpasso histórico en el horizonte: Alemania puede superar a España en deuda pública sobre PIB a mediados de la década de 2030, según Allianz

Alemania podría superar a la de España a mediados de la próxima década", escribe el economista jefe de la firma alemana de inversión y análisis ligada a la famosa aseguradora, Christian Schulz. Acompaña su aviso un gráfico que arroja la siguiente proyección: una deuda pública en términos de PIB descendente para España y ascendente para Alemania hasta converger en un nivel cercano al 70% a las puertas de 2035, punto en el que la ratio de deuda germana protagonizaría el sorpasso.

| etiquetas: alemania , deuda publica , españa
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9 comentarios
6 2 0 K 78 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Largo lo fían. No es porque Alemania se endeude más, sino porque presuponen que España reducirá como un 30% de la deuda. Mucho suponer es.
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#8 heiwa *
#1 Supongo que la gente que paga estos análisis los usan para estudiar tendencias actuales y qué hacer respecto a ellas ahora, no para actuar en función a que lo predicen se vaya cumplir. Porque la cantidad de supuestos que se han de cumplir sobre las cosas que conoces para que una predicción a diez años se cumpla ocuparían la mitad del informe. Y luego vienen las que no conoces.

Sería divertido ver las predicciones sobre la economía española hace una década: con Rajoy en mitad de la crisis del euro, a mitad del procés, antes del COVID, antes de la IA, antes de Trump, antes de Ucrania, antes de la explosión de demanda de metales y tierras raras...
1 K 30
Pertinax #9 Pertinax
#8 ...y más en una época de extraordinaria placidez como esta.
1 K 27
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
"el Fondo Monetario Internacional (FMI) no llega tan lejos como los investigadores de Allianz, aunque llega hasta 2031. Para ese ejercicio, el organismo con sede en Washington proyecta una deuda pública del 73,7% del PIB para Alemania y de un 90,4% para España" Quizá lo que hay tener en cuenta es la tendencia y eso es el dato importante.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Han sido alemanes por encima de sus posibilidades
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#6 minossabe
Puede... o no.
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Urasandi #3 Urasandi
¿y los hombres e negro? ¿y que vendan sus islas? ¿y lo de ponerles nombres despectivos tipo PIGS?
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Pertinax #5 Pertinax
#3 Tranquilo, que los hombres de negro no van a aparecer mientras se sigan recortando servicios sociales. Porque en esas llevamos desde el 98.
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Doctorow #7 Doctorow *
Va llegando el momento de que los que ellos llamaban PIGS nos tomemos nuestra justa venganza y merecida revancha.
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menéame