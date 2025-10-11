Soraya Nárez, cómica y ex testigo de Jehová

¿Cómo es la vida siendo testigo de Jehová y sobre todo, cómo se abandona esta religión? La cómica y extestigo Soraya Nárez, se sentó en el pódcast 'Tenía la duda' conducido por Judith Tiral donde desgranó todos los secretos de esta organización religiosa, que muchos todavía desconocen. Para ser testigo de Jehová debes creer en Dios, y en la Biblia, además de amoldarte a una serie de normas muy estrictas por el resto de tu vida, como no donar sangre, no celebrar cumpleaños, sesgar las personas con las que te relacionas, etc.
| etiquetas: soraya nárez , ex testigo de jehová
