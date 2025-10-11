edición general
Soraya Nárez, cómica y ex testigo de Jehová

¿Cómo es la vida siendo testigo de Jehová y sobre todo, cómo se abandona esta religión? La cómica y extestigo Soraya Nárez, se sentó en el pódcast 'Tenía la duda' conducido por Judith Tiral donde desgranó todos los secretos de esta organización religiosa, que muchos todavía desconocen. Para ser testigo de Jehová debes creer en Dios, y en la Biblia, además de amoldarte a una serie de normas muy estrictas por el resto de tu vida, como no donar sangre, no celebrar cumpleaños, sesgar las personas con las que te relacionas, etc.

capitan__nemo
Ahi fuera hay todo tipo de sectas, religiones, ideologias, partidos politicos, asociaciones, corporaciones, empresas, estafadores, psicopatas, ... a la busqueda de personas vulnerables o con momentos vulnerables para captarlos en su secta o esquema.
www.meneame.net/story/unos-padres-cristianos-dejan-morir-bebe-espera-m

Dad la alerta cuando veais algun indicio.  media
AMartian
Es el problema de las religiones y sectas, abren la puerta al pensamiento mágico y ya cualquier iluminado te vende la moto
aupaatu
Esto es las sectas de toda la vida,que tantos votos dan a los que ayudan a sus altos funcionarios de la fe ciega,a vivir holgadamente .
Tensk
Irá por barrios. La familia de un amigo lo era (y hasta donde sé, sigue siendo, hace tiempo que no lo veo) y todo bastante normal. Más allá de alguna creencia tipo "no comer sangre" (en Galicia son típicas las filloas de sangre en la matanza) que yo respondía con un "más para mí" pues ni te habrías enterado.
