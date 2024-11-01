edición general
Sonic GX para GX4000 por fin, tras siete años de desarrollo

Después de un proceso que comenzó en 2018 y se extendió durante siete años de trabajo constante, el esperado Sonic GX – Sonic the Hedgehog para la consola Amstrad GX-4000/Plus ya está oficialmente disponible para descargar. El proyecto, liderado por un pequeño grupo de desarrolladores y entusiastas de la escena retro, ha generado gran expectación dentro de la comunidad. Ahora, los jugadores pueden acceder gratuitamente al cartridge del juego (.cpr), al manual de instrucciones (.pdf) y a una presentación técnica (.pdf) a través de su página en

JavierLaig
Esta fue mi primera consola, solo se vendieron 8000 unidades en España.
maxxcan
#2 ahora si la vendes le puedes sacar un buen dinero precisamente por eso, es muy escasa.
JavierLaig
#3 Fue a la basura hara 30 años, los pines de los mandos se salían y los botones dejaban de funcionar. En 1993 tuve una Nes y en 1995 por fin la Snes que ya le saque mucho más jugo. No podia tener regalos que costasen más de 15.000pts, así que tuve que esperar.
maxxcan
#4 vaya, parece que la manufactura no era buena y precisamente barata no era. En aquella época te compraban un juego o a lo sumo dos para todo el año, y ahora se quejan de que están caros. :-D :-D
mikhailkalinin
Puedes acceder a juegos budistas del shogunato tokugawa
