Son una bodega de Toledo y su vino se coló en los Oscar gracias a "Una batalla tras otra": cómo hacer de una plaga un éxito de ventas

El fenómeno de Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson que arrasó en los Oscar 2026 con seis estatuillas y protagonizada por Leonardo DiCaprio, ha traído una inesperada repercusión para una pequeña bodega de Toledo. Su vino Los Conejos Malditos, elaborado por Más Que Vinos, aparece en una de las escenas finales del film y ha desatado una ola de interés dentro y fuera de España. En La Ventana de la Cadena SER, la enóloga Margarita Madrigal, socia fundadora de la bodega, relató paso a paso cómo vivieron la sorpresa.