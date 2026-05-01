Soluciones locas al problema de la vivienda

Como se trata de un tema recurrente, tengo visto que cada cual propone soluciones según su ideología, sin fijarse mucho en sus consecuencias o en si son posibles o no. Así que como las cartas a los reyes magos ya están más que vistas, me atrevo, no del todo en serio, a enumerar una serie de soluciones locas. Un simple ejercicio de pensar fuera de la caja. Vaya por delante que, el hecho de que las enumere, no signuifica que esté de acuerdo con ellas.

-Promover el teletrabajo, pero en serio. El híbrido no arregla gran cosa.

-Que el IBI suba una décima por cada diez mil habitantes que tenga la localidad donde está el inmueble. Se parte de un IBI bajo, y se le sube una décima por cada diez mil habitantes. ¿Tienes cien mil habitantes? Un punto más. ¿Un millón? Diez puntos más. ¿Madrid? Te cagas. Ya se preocupa la poblción de redistribuirse sola.

-Que se pueda construir en cualquier terreno donde no esté expresamente prohibido hacerlo. Se prohíbe la edificación en determinados lugares, tasados, con normas claras y tasadas para la prohibición, y en el resto del territorio, edifica donde quieras. Se acabó el mamoneo de las recalificaciones.

-Que las exigencias legales para construir dependan también del tamaño de la población. ¿Un bloque de pisos en Valencia? Cien papeles. ¿Una casa unifamiliar en Vadeloshuevos? Ni siquiera proyecto de arquitecto. Responsables el constructor y el promotor, y a correr. Lo mismo con el código técnico y las exigencias de accesibilidad y habitabilidad. ¿Piso en Madrid? Todo. Casa privada en Murrial de Sanabria, como si no le pones cristales a las ventanas. Tú mismo.

-¿Extranjero y más de un año en el paro? Expulsión. Todo el mundo es bien recibido si viene a ganarse la vida. Si no, necesitamos sitio. Te vas.

-¿Extranjero con posibles, también llamado nómada perineal o como sea? A partir de los tres meses en España, pagas IRPF en España, y ya lo hablas con la de tu país. Nada de 183 días al año. Noventa. También aplicable a los pensionistas suecos, británicos, alemanes y asimilables.

Se me ocurren muchas más cosas, pero la mayoría las considero manidas o razonables, y este es un artículo sobre ideas locas.

Hagan juego.