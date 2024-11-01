edición general
La solución no es abolir la prostitución, sino legalizarla

Siete años después de haber prometido la abolición, el PSOE reemprende la cruzada con escasa credibilidad y con el consenso hipócrita del PP. El proyecto de abolición de la prostitución es una pieza de atrezzo. Una escenografía. Una promesa que se repite cada año como los propósitos de Nochevieja: dejar de fumar, hacer deporte, salvar a las putas. Pero pasa el tiempo, cambian las ministras, se renuevan los eufemismos, y la ley sigue sin aprobarse. Siete años lleva el PSOE amagando con erradicar el oficio.

8 comentarios
El abolicionismo defiende que la prostitución no tiene un punto de vista positivo para justificar su existencia, siempre se podrá decir que quien se prostituye está coaccionado si no por mafias, por su pobreza.

Supongo que si en este país todas las personas tuvieran acceso a un empleo de 1.500€/mes este debate no existiría, porque quien se prostituya es porque prefiere ganar varias veces eso aun teniendo alternativas para no hacerlo y entonces estaría claro que es una profesión más a regularizar.
#2 estamos en un país con posibilidades para todos, con un poco de esfuerzo y si no tienes capacidades hay ayudas, la prostitución principalmente es emigrante y mayorcita como para saber que hace, si es voluntario, así que al igual que con otros comportamientos que no han aprendido en sus países aquí pueden, y si son obligadas ya ni te digo.
#5 hostia, los niños me encantais con vuestra visión subjetiva, egocéntrica y ombliguista. Luego ya creceis y pasáis por la fase de desengaño.
Ánimo cuando llegue.
#2 Si hubiera una RBU de 1.500€ al mes desaparecerían muchos trabajos. La prostitución me temo que no.

(quien dice RBU dice un trabajo moderadamente cómodo con esa retribución)
No, la solución es cambiarle el nombre, de prostitución a por ejemplo....... libertaD y se acaba el problema, como suele hacer el PP con sus problemas.
#1 alguien tiene miedo parece
#1 Creo que ahora dicen "polemista" o "colaborador" :troll:
Antes de hablar pensad en el porno. Quien sea abolicionista y vea porno, golpe de remo.
