El 90% de la Franja de Gaza destruida casi por completo

El número total de mártires y desaparecidos llegó a 73.731, incluidos 64.300 que llegaron a los hospitales, mientras que 9.500 permanecen bajo los escombros o desaparecidos.Entre las víctimas se encontraban más de 20.000 niños y 12.500 mujeres, incluidas 8.990 madres y 22.404 padres. Más de 1.000 bebés murieron, incluidos 450 nacidos durante la guerra que fallecieron posteriormente. En el lugar murieron 1.670 efectivos médicos, 139 efectivos de defensa civil, 248 periodistas, 173 empleados municipales, 780 efectivos de policía de socorro y 860
Los datos muestran que más del 55% de los mártires fueron niños, mujeres y ancianos. Otras 376 personas murieron de hambre y otras 23 fallecieron en los lanzamientos aéreos de ayuda.
Lesiones y arrestos
El número de heridos alcanzó los 162.005, de los cuales 19.000 requirieron rehabilitación a… » ver todo el comentario