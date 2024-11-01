edición general
El 90% de la Franja de Gaza destruida casi por completo

El número total de mártires y desaparecidos llegó a 73.731, incluidos 64.300 que llegaron a los hospitales, mientras que 9.500 permanecen bajo los escombros o desaparecidos.Entre las víctimas se encontraban más de 20.000 niños y 12.500 mujeres, incluidas 8.990 madres y 22.404 padres. Más de 1.000 bebés murieron, incluidos 450 nacidos durante la guerra que fallecieron posteriormente. En el lugar murieron 1.670 efectivos médicos, 139 efectivos de defensa civil, 248 periodistas, 173 empleados municipales, 780 efectivos de policía de socorro y 860

No son mártires, son víctimas, no han muerto defendiendo sus creencias, han sido asesinados.
#2 eso venía a decir....que sobra el sensacionalismo en este genocidio atroz.
#2 Habran leido demasiadas notas de Hamas y de ahi les han colado la epica religiosa por medio
La ocupación cometió, mas de 15.000 masacres contra 39.000 familias, 2.700 de las cuales fueron completamente exterminadas, resultando en 8.563 mártires y 6.020 de las cuales sólo quedó un sobreviviente.
Los datos muestran que más del 55% de los mártires fueron niños, mujeres y ancianos. Otras 376 personas murieron de hambre y otras 23 fallecieron en los lanzamientos aéreos de ayuda.
Lesiones y arrestos
El número de heridos alcanzó los 162.005, de los cuales 19.000 requirieron rehabilitación a…   » ver todo el comentario
