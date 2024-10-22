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Solo 19 bomberos actuaron el día de la DANA y el 85% de la plantilla se fue a casa a las 19.30 horas

Solo 19 bomberos actuaron el día de la DANA y el 85% de la plantilla se fue a casa a las 19.30 horas

Los bomberos denuncian que únicamente dos unidades fueron destinadas a medir escalas, aunque una de ellas se marchó del Poyo sin el conocimiento de Emergencias.

| etiquetas: dana , valencia , bomberos , funcionarios
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
jonolulu #2 jonolulu
Y el problema es que no se desplegó a la UME (mentira) según el PP.

Vaya banda de criminales
6 K 105
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano *
#2 Relacionada: Los whatsapps entre Feijóo y Mazón en la dana evidencian que el PP intentó controlar el relato frente al Gobierno desde el minuto uno

El presidente del PP insistió al de la Generalitat en que debía “liderar” y “llevar la iniciativa” cuando se enteró de que las inundaciones se complicaban y podría haber muertos, mientras preguntaba reiteradamente sobre la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.…   » ver todo el comentario
0 K 16
#3 Alcalino *
Es lo que tiene poner a torteros como directores de emergencias.
4 K 64
#6 Onaj *
Lo de los bomberos en Valencia es de traca.

Recordemos que cuando se quemó el edificio los dos primeros camiones que llegaron no estaban preparados porque pensaban que era el incendio de un edificio de cuatro plantas y cuando por fin llegó uno con escalera grande no pudo hacer nada porque no funcionaba.

Enrique Chisbert, jefe de bomberos, sigue sin dimitir.

www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2024/10/22/investigacion-ince
4 K 44
Asimismov #7 Asimismov
#6 y el problema era la desaparecida Unidad Valenciana de Emergencias disuelta por el Pepé y √O×.
0 K 13
#8 cybermouse
#7 No, que va eso es una ventaja :troll:
1 K 20
#4 Pitchford
Uno de estos grupos se desplazó al epicentro de la emergencia, el del barranco del Poyo. Sin embargo, tras efectuar algunas comprobaciones y observar que el caudal descendía, se marcharon del lugar sin que esta decisión se trasladara al Centro de Coordinación de Emergencias que siempre pensaron que el enclave estaba vigilado. Este fue, sin duda, uno de los grandes errores en la gestión de la dana.

Pocos y actuando a lo loco. Ahí no se libra nadie.
1 K 28
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
menudo desastre a todos los niveles desde arriba a abajo y de abajo a arriba.
1 K 21
#5 angar300
Hombre, cuando no hay gallo en el gallinero...
1 K 16
Nube_Gris #9 Nube_Gris
Hay recursos, pero no ya es que no sepan gobernar... es que no saben NI AVISAR, literalmente.

Esto lo hace cualquier persona o cualquier partido y estaría en la picota hasta que se hiciese justicia. Pero el responsable es el partido que vive desde siempre en el recuerdo de los españoles como uno de los que trajo la democracia al país, con el que disfrutamos de las primeras libertades, etc... y por eso se le considera un valor fijo de la democracia cuando realmente los delincuentes que integran sus filas lo que hacen es camuflarse bajo el disfraz de persona normal mientras por detrás se dedican a hacer negocios con los que se llenan los bolsillos a cambio de robar al estado y de matar españoles.
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menéame