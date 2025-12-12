edición general
Sofía y Juan Carlos I lo vuelven a hacer: la postal navideña más absurda y desconcertante de la familia real

Las redes enloquecen: ¿mascotas reales, IA o un meme involuntario? La extraña felicitación de Juan Carlos y Sofía eclipsa a la de Felipe y Letizia ...

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"cinco perros mirando a cámara como si fueran los nuevos miembros de la Corona."
Tampoco dista tanto de la realidad xD
makinavaja #3 makinavaja
#1 Y posiblemente nos salgan bastante más baratos a todos los españoles....
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#3 No descartes que el estado gaste mas en esos perros anualmente, de lo que gasta en ti o en mi xD
Gry #5 Gry *
Es su forma de mostrar su apoyo a Perro Sánchez. Un mensaje de "Todos somos perros"

No pueden hacerlo de forma más explícita por eso de la neutralidad institucional. :troll:
jm22381 #6 jm22381
Mejor photoshop con perros que el año con los nietos que les faltaban piernas...
johel #2 johel *
Los cinco unicos "Borbones" que pueden posar juntos educadamente sin que corra la sangre.
#8 slender_1 *
Si fueran 5 lobos huargos todo el mundo estaría contento y si hubiera uno para el bastardo más aún :troll:
#7 angar300
¿Es una alegoría a la "antigua" casa real con cinco miembros (Reyes, infantas y príncipe en el centro)...?
