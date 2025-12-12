·
Sofía y Juan Carlos I lo vuelven a hacer: la postal navideña más absurda y desconcertante de la familia real
Las redes enloquecen: ¿mascotas reales, IA o un meme involuntario? La extraña felicitación de Juan Carlos y Sofía eclipsa a la de Felipe y Letizia ...
familia real
navidad
#1
aPedirAlMetro
*
"cinco perros mirando a cámara como si fueran los nuevos miembros de la Corona."
Tampoco dista tanto de la realidad
3
K
38
#3
makinavaja
#1
Y posiblemente nos salgan bastante más baratos a todos los españoles....
0
K
12
#4
aPedirAlMetro
*
#3
No descartes que el estado gaste mas en esos perros anualmente, de lo que gasta en ti o en mi
0
K
7
#5
Gry
*
Es su forma de mostrar su apoyo a Perro Sánchez. Un mensaje de "Todos somos perros"
No pueden hacerlo de forma más explícita por eso de la neutralidad institucional.
2
K
22
#6
jm22381
Mejor photoshop con perros que el año con los nietos que les faltaban piernas...
0
K
17
#2
johel
*
Los cinco unicos "Borbones" que pueden posar juntos educadamente sin que corra la sangre.
0
K
11
#8
slender_1
*
Si fueran 5 lobos huargos todo el mundo estaría contento y si hubiera uno para el bastardo más aún
0
K
10
#7
angar300
¿Es una alegoría a la "antigua" casa real con cinco miembros (Reyes, infantas y príncipe en el centro)...?
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
