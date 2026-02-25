edición general
7 meneos
14 clics

El socio que demandó a Laporta se dio de alta en el Barça un día antes y es de Vox

Según añadió después el programa ‘La Porteria’ de betevé, el socio demandante se trata de Isidro Navarro, que en 2023 se presentó a las elecciones de Pulgar, municipio de 41.000 habitantes de la provincia de Toledo, como segundo representante de la lista de Vox. Sin embargo, el resultado de los comicios, que permitió al socialista Andrés Pina ser elegido alcalde. Isidro Navarro no pudo asumir la concejalía de Deportes.

| etiquetas: futbol , fc barcelona , elecciones , politica , sociedad
6 1 1 K 75 politica
5 comentarios
6 1 1 K 75 politica
Anfiarao #1 Anfiarao
Y es de Vox

Y probablemente del Real Madrid.
Porque las desgracias nunca vienen solas

:troll:
1 K 31
#2 HangTheRich
#1 ni las desgracias ni los desgraciados
0 K 7
rogerius #4 rogerius
El becario debería revisar sus textos. Sin embargo.
0 K 19
manbobi #3 manbobi
Un febrero 2026. No falla.
0 K 12
BlackDog #5 BlackDog
Y a quien le importa que sea de VOX? a nosotros y a Echenique lo que nos importa es si le gusta el sexo anal o no
0 K 7

menéame