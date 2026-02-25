El socio que demandó a Laporta se dio de alta en el Barça un día antes y es de Vox

Según añadió después el programa ‘La Porteria’ de betevé, el socio demandante se trata de Isidro Navarro, que en 2023 se presentó a las elecciones de Pulgar, municipio de 41.000 habitantes de la provincia de Toledo, como segundo representante de la lista de Vox. Sin embargo, el resultado de los comicios, que permitió al socialista Andrés Pina ser elegido alcalde. Isidro Navarro no pudo asumir la concejalía de Deportes.