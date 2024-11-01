El socialismo del siglo XXI, nueva teorización de viejas ideas antimarxistas

Este movimiento defiende llegar al socialismo como resultado de la adopción de medidas superestructurales, y no de medidas aplicadas en la base de la sociedad, en la estructura económica, y que es posible construirlo en el marco del capitalismo sin excluir el mercado ni la propiedad privada. Esto se opone a lo defendido por Marx y Lenin, quienes explicaron que es imposible construir el socialismo dentro de un régimen capitalista y se requiere una revolución obrera que implemente un nuevo sistema económico donde sólo exista la propiedad pública.