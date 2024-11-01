edición general
5 meneos
12 clics

El socialismo del siglo XXI, nueva teorización de viejas ideas antimarxistas

Este movimiento defiende llegar al socialismo como resultado de la adopción de medidas superestructurales, y no de medidas aplicadas en la base de la sociedad, en la estructura económica, y que es posible construirlo en el marco del capitalismo sin excluir el mercado ni la propiedad privada. Esto se opone a lo defendido por Marx y Lenin, quienes explicaron que es imposible construir el socialismo dentro de un régimen capitalista y se requiere una revolución obrera que implemente un nuevo sistema económico donde sólo exista la propiedad pública.

| etiquetas: socialismo del sigo xxi , antimarxismo , hispanoamérica , leninismo
4 1 0 K 30 MrxmLeninsm
6 comentarios
4 1 0 K 30 MrxmLeninsm
azathothruna #1 azathothruna
Copiar a deng xiaoping? :shit:
1 K 28
Narmer #2 Narmer
Viendo como vota la gente, dar el control de los medios de producción al pueblo es, cuanto menos, temerario.
1 K 17
Raziel_2 #4 Raziel_2
#2 Ningún sistema político puede ser justo si la mayoría de la gente no tiene el conocimiento y la formación suficientes, al final serán estafados, da igual el signo político de los gobernantes.
1 K 22
Grymyrk #5 Grymyrk
#2 Pero eso es otro debate. Aquí la cuestión es que eso del 'socialismo del siglo XXI' resulta ser en verdad una política antisocialista porque conduce a la perpetuación de la burguesía y el capitalismo. Lo mismo que el denomimado 'eurocomunismo' y el 'socialismo con características chinas'. Todo se remonta a Bernstein y su doctrina revisionista en la que defiende llegar al socialismo dentro del sistema parlamentario burgués
1 K 19
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
El tema es que no hay que llegar al socialismo, hay que llegar al comunismo. Y es posible que sea necesaria una IA para que determine en cada caso, teniendo en cuenta todas las variables, el grado de cada uno de los sistemas que es necesario aplicar para llegar al más bello y seguro ideal de la humanidad, que es el comunismo.
0 K 11
Grymyrk #6 Grymyrk
#3 Marx habla de socialismo y comunismo como sinónimos. Lenin sólo los distingue en modo gradual; siendo el comunismo es la fase superior del socialismo. Se trata de una sociedad sin clases en la que la economía es totalmente planificada y pública, y la propiedad privada ha sido abolida.
0 K 12

menéame