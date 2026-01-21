Sobreviviente de Epstein critica omisión de archivos y denuncia "secretismo"

Una de las víctimas del caso del magnate pedófilo, Jeffrey Epstein, envió este martes una carta a un tribunal de Nueva York donde califica como "secretismo", el hecho de que el Departamento de Justicia no haya publicado de forma integra los archivos del caso, como fue aprobado por el Legislativo y respaldado por el mismo presidente, Donald Trump, a finales de 2025. "Como sobrevivientes, este incumplimiento no es meramente procesal, sino profundamente personal.