Sobre la resolución de problemas de Erdős usando inteligencia artificial generativa

Cada día se publican nuevas soluciones obtenidas con ayuda de alguna IA. Por ello, mucha gente tiene la falsa sensación de que todos los problemas de Erdős serán resueltos con IA en los próximos meses. De hecho, ya se ha publicado en arXiv la que se afirma que es la primera resolución de un problema de Erdős generada de forma íntegra con IA, sin ninguna intervención humana, la resolución del problema #728
. La demostración ha sido obtenida por GPT-5.2 Pro en lenguaje matemático humano, luego se ha usado Aristotle para transformarla en una demos
No es que ninguna IA haya descubierto nada, lo que ocurre es que hay miles de aficionados pidiéndole insistentemente a la IA posibles soluciones para distintos problemas, los cuales ni entienden, y comprobándolas con otra IA que simplemente te dice si la solución es matemáticamente correcta (Pero no si aplica al problema que se quiere resolver), y a base de probar un millón de "soluciones" plausibles, al final ChatGPT ha dado con una correcta.
Esta es la gran "inteligencia" de los LLMs. Tan inteligente como usar fuerza bruta, o menos, porque se gastan muchísimos más recursos.