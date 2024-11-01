GPT 5.2 resuelve el problema matemático #728 de Erdős

Según el reconocido matemático Terence Tao, GPT-5.2 resolvió de forma autónoma el problema #728
de Erdős, con verificación formal en Lean por Aristotle, marcando el primer caso documentado de IA que soluciona y valida un problema matemático abierto sin intervención humana directa. Hubo apoyo humano en presentación y ajustes. El logro generó debate por inspirarse en trabajos previos y resolver una variante menos compleja, pero muestra el potencial de IA y prueba formal para acelerar innovación científica y deep tech. Más: bit.ly/4aSX9nM
Además, no puede decir que lo hizo de forma "autonoma" porque requirió de la iniciativa del matemático este....
Que está guay? obvio, pero es un pelín sensacionalista.