GPT 5.2 resuelve el problema matemático #728 de Erdős

Según el reconocido matemático Terence Tao, GPT-5.2 resolvió de forma autónoma el problema #728 de Erdős, con verificación formal en Lean por Aristotle, marcando el primer caso documentado de IA que soluciona y valida un problema matemático abierto sin intervención humana directa. Hubo apoyo humano en presentación y ajustes. El logro generó debate por inspirarse en trabajos previos y resolver una variante menos compleja, pero muestra el potencial de IA y prueba formal para acelerar innovación científica y deep tech. Más: bit.ly/4aSX9nM

No es lo mismo chatgpt 5.2 que gpt 5.2 dudo que haya sido el chat quien ha hecho esto, habrá sido el modo thinking high, via api, con system prompts adecuados... en general, el chat es bastante "idiota"


Además, no puede decir que lo hizo de forma "autonoma" porque requirió de la iniciativa del matemático este....

Que está guay? obvio, pero es un pelín sensacionalista.
#1 Lo corrijo del titular para ser más específico.
