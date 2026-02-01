Sobre los correos electrónicos entre Epstein y Chomsky

(...) [Para mí] era imposible ignorar los correos electrónicos entre mi amigo y colaborador Noam Chomsky y Epstein. He leído lo que he podido y he visto lo que necesitaba ver. Noam ha sido un gran mentor para mí y hemos escrito dos libros juntos (el último, su último libro). Ambos fueron escritos en la época en que mantenía correspondencia con Epstein. Pero en nuestras numerosas conversaciones nunca se mencionó ninguno de los temas de esa correspondencia ni el hecho de que se reuniera con Epstein.
