"Ningún contexto puede explicar esta atrocidad": la respuesta del colega de Chomsky a las revelaciones sobre su relación con Epstein

Vijay Prashad ha escrito dos libros con el lingüista e intelectual Noam Chomsky, a quien describe como su “mentor”. Y este martes ha publicado un artículo en el que afirma estar “horrorizado y consternado” por las nuevas revelaciones de los archivos del depredador sexual, que muestran un contacto continuado en el tiempo entre los dos después de la condena de 2008 por delitos sexuales. “De niño, sufrí una violencia sexual horrible, sobre la cual ya he escrito antes y que me sigue marcando incluso décadas después”, afirma Prashad: “No puedo tole

#5 diablos_maiq
Es curiosa la escasa atención que se presta a "si bien no hay indicios de que el académico conociera o fuera cómplice de los delitos cometidos por el depredador sexual. "
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca *
#4 Chomsky ya sabía quién era cuando le prestaba consuelo. Ya estaba condenado y no por cualquier cosa, sino por prostituir a menores. Yo tenía una buena opinión de Chomsky, pero esta nueva evidencia es para mí el colmo. Ya no está en condiciones de defenderse, pero esto es injustificable.
#5 No es así, ya había sido condenado antes: "...el financiero le comentó a un socio que había recibido consejos de Chomsky sobre cómo afrontar “la horrible forma en que te están tratando en la prensa

…   » ver todo el comentario
#8 BurraPeideira_
#5 Tener una relación de amistad con un pedófilo condenado, además de con otros criminales asquerosos, no es tolerable y es normal que si se descubre el daño a su reputación sea irrecuperable. Sin entrar en que no es coherente con su discurso, que muchos hemos admirado.
kastanedowski #1 kastanedowski
(Noam Chomsk) se habría reunido con Henry Kissinger, se rio y dijo que no. Y, sin embargo, antes, sin que yo lo supiera, se había reunido con un criminal de guerra [Ehud Barak, ex primer ministro israelí, por mediación de Epstein]. ¿Por qué relacionarse tan libremente con una persona de esa calaña? ¿Por qué brindar consuelo y consejo a un pedófilo por sus crímenes? Por mi parte, estoy horrorizado y consternado”.
#3 tpm1
"Ningún contexto puede explicar esta atrocidad"

Pues para muchos meneantes si, que cuando salió la foto en el avión privado, no dudaron en defenderlo.
Ominous #4 Ominous *
#3 O al revés. No se trata de defenderlo, pero si lo haces, luego no intentes atacar con lo de Aznar. O todos o ninguno.

Está claro que habrá que han hecho cosas escabrosas y quién hacia negocios sin saber quién era de verdad.
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
Me quedo con el artículo super largo de este mismo tema que ya salió por aquí. Chomsky hablaba con todo el mundo.
Edit www.meneame.net/story/nos-revelan-correos-electronicos-entre-noam-chom
#9 guillersk
Pobres meneantes que lo adoraban, que calladitos están... :troll: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
#10 surco
A ver, yo aquí no tengo una opinión clara. Por una parte soy como Chomsky hablo con todo el mundo, de hecho me atrae mas hablar con alguien, cuanto mas lejano está de mi ideológicamente. Digamos que ya se lo que me va a decir el cercano. Por otro lado soy colega de mis colegas y si mañana un amigo íntimo es condenado por algo inmundo, no se que haría. Sin duda dejaría de defenderle, pero quizá tampoco sería su inquisidor, por respeto a esa antigua amistad. Si Chomsky no está relacionado, solo es culpable de tener su propia ética eligiendo conversaciones. Evidentemente si está relacionado es otra historia.
