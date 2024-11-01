edición general
Smash - El Garrotin

Versión del clásico del flamenco "El Garrotín" de Smash años 70. Para más información ver el documental "Sevilla la ciudad del arcoiris".

| etiquetas: fusion , musica , sevilla , andalucia , 70s
Cuchipanda #1 Cuchipanda *
Con motivo del día de andalucía andaba con una amiga que les estaba poniendo un poco de música a unos argentinos que están de visita y me sorprendió que nadie conociera este temazo. Al principio era un poco en plan "mira, como los beattles", pero en el momento en que arranca el cantaor todo bocas abiertas. El documental sobre el grupo no tiene desperdicio por si alguien está interesando -> youtu.be/3dm7ujKBoXw?si=8FEV5v4slZ82Wg1-
Cuchipanda #3 Cuchipanda *
#2 ya sabes la magia del internet, deja las cosas incompletas o medio herradas y alguien vendrá y las corregirá o hará mejor : ) Gracias.
PD: editaste, es un grupo que apenas conozco y tengo muy pocas referencias suyas o de sus componentes, toda información extra siempre es bienvenida. No tenía mala intención al no mencionar ninguno de sus miembros, tan solo un poco de incultura.
