Alba Molina, Ángeles Toledano y L'Escola Coral de l'Orfeó Català interpretan "Tu mirá" durante la gala de los Premios Goya 2026  

La canción “Tu mirá” es una obra maestra del flamenco de los artistas Lole y Manuel, lanzada originalmente en su álbum “Pasaje del Agua” en 1975. Es una pieza profundamente emocional, donde la voz de Lole Montoya, delicada y poderosa, se mezcla con la guitarra flamenca de Manuel Molina.

La canción adquiere un nuevo nivel de notoriedad al ser utilizada por Quentin Tarantino en su película Kill Bill: Volumen 2 (2004). Este uso en Kill Bill reintrodujo “Tu mirá” a una audiencia global, dándole reconocimiento fuera del ámbito del flamenco.