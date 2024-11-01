"A ustedes señores míos". Canción de Lole y Manuel, lanzada en 1994 en el álbum "Alba Molina"  

A ustedes señores míos Los más altos, los más sabios Los que sembrarón de muerte Los valles tristes del llanto A ustedes señores míos Os toca reconciliaros Nosotros somos unidos Otras razas y otros cantos Nosotros vamos unidos Nosotros no nos matamos Nosotros somos el luego Y ustedes son del pasado. A ustede señores míos Ilustrísimos falsários Quería aclararles un punto Que quede bien aclarado. Y por más vueltas que le doy No me queda más remedio Que seguir siendo quién soy.