Un sistema de inteligencia artificial descubre corrupción en licitaciones públicas en Zhejiang, China [EN]

Un sistema de supervisión inteligente basado en inteligencia artificial, implementado en Zhejiang, China, analizó datos de licitaciones públicas y generó alertas de riesgo. Esto permitió a las autoridades descubrir y verificar múltiples casos de corrupción, incluyendo sobornos y manipulación de licitaciones, en los que estaban involucrados funcionarios como Feng Jiang. Los resultados del sistema de IA facilitaron directamente las investigaciones y las medidas disciplinarias contra los implicados.