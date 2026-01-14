Un sistema de inteligencia artificial descubre corrupción en licitaciones públicas en Zhejiang, China [EN]

Un sistema de supervisión inteligente basado en inteligencia artificial, implementado en Zhejiang, China, analizó datos de licitaciones públicas y generó alertas de riesgo. Esto permitió a las autoridades descubrir y verificar múltiples casos de corrupción, incluyendo sobornos y manipulación de licitaciones, en los que estaban involucrados funcionarios como Feng Jiang. Los resultados del sistema de IA facilitaron directamente las investigaciones y las medidas disciplinarias contra los implicados.
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A ver si exportan el puñetero sistema
En 5 minutos de búsqueda encontrabas cosas sospechosas suficientes para tener a un juzgado ocupado durante décadas.