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Un sistema de inteligencia artificial descubre corrupción en licitaciones públicas en Zhejiang, China [EN]

Un sistema de inteligencia artificial descubre corrupción en licitaciones públicas en Zhejiang, China [EN]

Un sistema de supervisión inteligente basado en inteligencia artificial, implementado en Zhejiang, China, analizó datos de licitaciones públicas y generó alertas de riesgo. Esto permitió a las autoridades descubrir y verificar múltiples casos de corrupción, incluyendo sobornos y manipulación de licitaciones, en los que estaban involucrados funcionarios como Feng Jiang. Los resultados del sistema de IA facilitaron directamente las investigaciones y las medidas disciplinarias contra los implicados.

| etiquetas: ia , china , corrupción , licitaciones
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6 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
#2 rystan
Nunca hay que fiarse de lo que diga una IA. Siempre se debe verificar todo a mano.
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sleep_timer #5 sleep_timer
#2  media
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Priorat #6 Priorat
xD Para esto no hacía falta IA. En China siempre hay corrupción.
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balancin #1 balancin
Un videillo en español para quien prefiera:
youtu.be/JKBtqWGHVM4?si=NjYpQgmqorTPSFC2

A ver si exportan el puñetero sistema :take:
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Gry #3 Gry
#1 Salió por aquí el otro día una noticia sobre un chico que había hecho una web para hacer legibles y buscables contrataciones públicas.

En 5 minutos de búsqueda encontrabas cosas sospechosas suficientes para tener a un juzgado ocupado durante décadas.
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TipejoGuti #4 TipejoGuti
#3 Con meterse en las páginas de transparencia vas a encontrar sigo si sabes lo que buscas. Contratos fraccionados, precios que rondan en limite a euro, contratos con una sola oferta,...en Sanidad Andalucía pasa algo muy curioso. Los mismos contratos que el juzgado de Cádiz ve claramente como delito, en Sevilla no lo ven...claro que el mercantil de Sevilla va corto de conocimientos y largo en ganas de no molestar al poder.
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menéame