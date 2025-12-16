edición general
«Sirât», de Oliver Laxe, precandidata al Óscar en cinco categorías

Es la película española con más precandidaturas de la historia, por delante de «La sociedad de la nieve»

3 comentarios
PsySkeletor #1 PsySkeletor
Dios mío.
Que horror.

Menuda mierda de película u encima nos va a representar
elTieso #2 elTieso
Mi no entender cine moderno. :ffu:
BertoltBrecht #3 BertoltBrecht
Sobrevalorada a más no poder.
