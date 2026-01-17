edición general
'Sirât' gana cinco estatuillas en unos premios del cine europeo que coronan a la noruega 'Valor sentimental'

El noruego Joachim Trier gana mejor película, dirección, guion, música y dos premios para sus actores mientras la película de Oliver Laxe domina todas las categorías técnicas

