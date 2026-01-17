·
6971
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
7438
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
4670
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
5035
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4762
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
más votadas
359
Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"
470
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
355
Vandalizan la tumba de las Trece Rosas con amenazas a Sarah Santaolalla
520
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
287
Trump entrega la primera venta de petróleo robado a la empresa de su megadonante (EN)
'Sirât' gana cinco estatuillas en unos premios del cine europeo que coronan a la noruega 'Valor sentimental'
El noruego Joachim Trier gana mejor película, dirección, guion, música y dos premios para sus actores mientras la película de Oliver Laxe domina todas las categorías técnicas
|
etiquetas
:
sirat
,
oliver laxe
,
premios del cine europeo
,
palmarés
