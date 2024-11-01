·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4104
clics
Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"
2929
clics
Tragedia en Los Gigantes: cuatros fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
2979
clics
Eurostat: distribución de la población por tipo de vivienda (casa, piso u otro) entre los países de la UE 2024 [EN]
2817
clics
Descubiertas capacidades wifi no declaradas en balizas V-16. Permiten modificar el firmware y alterar su funcionamiento
2228
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
más votadas
541
Ribera Salud: Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira: “Lo de Torrejón no es aislado. Es el ‘modus operandi’ de las concesiones sanitarias privadas”
407
La brigada política del PP usó el montaje de la cocaína a Urbán para extender la investigación a un senador de Podemos
303
Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón
256
Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
273
“Se agradecería un ballet en televisión, en vez de tanto mono fornicando en la sabana”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
34
clics
'Sirat', elegida como mejor película de 2025 por 'The New Yorker'
Este es un logro más que Oliver Laxe suma en la carrera a los Óscar, en la que su película es la candidata española en la categoría de mejor película internacional
|
etiquetas
:
sirat
,
oliver laxe
,
oscar
11
1
0
K
167
ocio
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
0
K
167
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cabobronson
Mal cuerpo, uff
0
K
11
#2
jdmf
#1
No todo puede ser final al estilo USA.
La película es buena.
1
K
18
#3
aPedirAlMetro
*
#2
Muy buena, la vi justo ayer.
Gran pelicula
0
K
7
#4
cabobronson
#2
no he dicho nada ni comparado nada, solo que me dejó mal cuerpo y muchas preguntas.
Recomiendo verla, es muy buena.
0
K
11
#6
DeepBlue
Yo quizá la vi con demasiadas expectativas, pues me pareció un desarrollo de la historia bastante insulso (le puse un 5 en Filmaffinity)
0
K
9
#5
Fumanchu
Yo la vi y me gustó bastante, pero conozco a bastante gente que no le gustó nada.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La película es buena.
Gran pelicula
Recomiendo verla, es muy buena.