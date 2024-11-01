edición general
'Sirat', elegida como mejor película de 2025 por 'The New Yorker'

'Sirat', elegida como mejor película de 2025 por 'The New Yorker'

Este es un logro más que Oliver Laxe suma en la carrera a los Óscar, en la que su película es la candidata española en la categoría de mejor película internacional

cabobronson
Mal cuerpo, uff
0
jdmf
#1 No todo puede ser final al estilo USA.
La película es buena.
1
aPedirAlMetro
#2 Muy buena, la vi justo ayer.
Gran pelicula
0
cabobronson
#2 no he dicho nada ni comparado nada, solo que me dejó mal cuerpo y muchas preguntas.
Recomiendo verla, es muy buena.
0
DeepBlue
Yo quizá la vi con demasiadas expectativas, pues me pareció un desarrollo de la historia bastante insulso (le puse un 5 en Filmaffinity)
0
Fumanchu
Yo la vi y me gustó bastante, pero conozco a bastante gente que no le gustó nada.
0

