Sira Rego ultima con Bolaños la ampliación de la ley de protección de infancia que tipifica por primera vez el delito de violencia institucional

El Ministerio ultima la reforma de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia que tipificará por primera vez a nivel el delito de violencia institucional, un planteamiento que surgió a raíz del caso de Juana Rivas, tras la situación vivida por su hijo menor en las entregas a su padre. El Ministerio aspira a que los niños no estén obligados a mantener contacto o verse con sus progenitores. También contempla la supresión del síndrome de alienación parental (SAP). Se quiere prohibir esta consideración en la ley.