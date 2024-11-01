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Singapur se está haciendo a sí mismo, literalmente: ha ganado un 25% de tierra al mar y convierte aguas residuales en agua potable

Singapur se está haciendo a sí mismo, literalmente: ha ganado un 25% de tierra al mar y convierte aguas residuales en agua potable

La ciudad-estado es un caso único: un país sin tierra suficiente y sin agua propia que se ha convertido en referencia mundial en ambas cosas.

| etiquetas: singapur , aguas residuales , tierra
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5 comentarios
9 1 0 K 84 actualidad
ombresaco #1 ombresaco
"Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon Holanda", pues también Singapur ;)
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#5 pirat
#1 y gibraltar también está en ello...
¡ Que engendros más forzados !
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taSanás #2 taSanás
Lo de ganarle espacio al mar no, pero lo otro, ya lo inventó Cruzcampo (sin mucho éxito…)
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
#2 depende de lo fría que esté y el perro que lleve
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#4 atabey
#2 Perdona, pero la de Singapur es potable.
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