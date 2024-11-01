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Singapur se está haciendo a sí mismo, literalmente: ha ganado un 25% de tierra al mar y convierte aguas residuales en agua potable
La ciudad-estado es un caso único: un país sin tierra suficiente y sin agua propia que se ha convertido en referencia mundial en ambas cosas.
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#1
ombresaco
"Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon Holanda", pues también Singapur
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#5
pirat
#1
y gibraltar también está en ello...
¡ Que engendros más forzados !
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#2
taSanás
Lo de ganarle espacio al mar no, pero lo otro, ya lo inventó Cruzcampo (sin mucho éxito…)
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#3
Don_Pixote
#2
depende de lo fría que esté y el perro que lleve
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#4
atabey
#2
Perdona, pero la de Singapur es potable.
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