El “síndrome de la tienda mojada” está matando a los bebés de Gaza

El “síndrome de la tienda mojada” está matando a los bebés de Gaza

Los habitantes de las tiendas de campaña están expuestos a múltiples riesgos para la salud. En primer lugar, son vulnerables a enfermedades respiratorias, como infecciones recurrentes de las vías respiratorias, bronquitis, neumonía y empeoramiento del asma. La humedad y la falta de condiciones sanitarias adecuadas en las tiendas de campaña, junto con el acceso limitado a duchas, ropa seca y lavado de manos, también tienden a provocar enfermedades de la piel,(...)

| etiquetas: síndrome de la tienda mojada , muerte de bebés , gaza , genocidio
1 comentarios
Abrildel21 #1 Abrildel21 *
Síndrome del hambre, el frío y la miseria.
3 K 47

