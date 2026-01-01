El “síndrome de la tienda mojada” está matando a los bebés de Gaza

Los habitantes de las tiendas de campaña están expuestos a múltiples riesgos para la salud. En primer lugar, son vulnerables a enfermedades respiratorias, como infecciones recurrentes de las vías respiratorias, bronquitis, neumonía y empeoramiento del asma. La humedad y la falta de condiciones sanitarias adecuadas en las tiendas de campaña, junto con el acceso limitado a duchas, ropa seca y lavado de manos, también tienden a provocar enfermedades de la piel,(...)