Los sindicatos médicos escenifican su unidad con la idea de la huelga indefinida sobre la mesa
Ángela Hernández, ha hecho un llamamiento a una alianza entre médicos y pacientes, «que no se resignen a perder el sistema sanitario del que disfrutamos».
actualidad
13 comentarios
#4
tricionide
no cuentan con el resto colectivo sanitario, discriminan enfermeria y mas........
4
K
48
#7
thekeeper
#4
el convenio de enfermeria es muy diferente ademas de ser bastante mejor, por ejemplo no tienen guardias de 24h, no discriminan a nadie, miran por su profesion y conciliacion
0
K
10
#5
Orabla
Al final, por los corporativistas de los médicos, la mayoría de profesionales sanitarios nos quedamos sin las mejoras del estatuto marco para que ellos sigan manteniendo ciertos privilegios.
¡Qué pena!
3
K
37
#8
adimdrive
#5
Puedes explicar en qué consiste esa queja, cuáles son los privilegios de que gozan los médicos y cuál es tu profesión?
0
K
11
#9
thekeeper
#5
que facil es hablar culpando a quien lucha por sus derechos laborales, supongo que tu no haces guardias de 24h
0
K
10
#1
Andreham
Pero cómo van a hacer huelga si:
-No gobierna la derecha.
-Son médicos y cobran 1923401241920412404124901294012412941010€ por guardia en la que se tocan las pelotas.
2
K
29
#2
camvalf
#1
casualmente en las elecciones de presidentes de varios colegios de médicos el PP ha hecho campaña para que sus afiliados votaran a un candidato concreto, ¿Será casualidad?
1
K
2
#3
cocolisto
Huelga corporativa y tremendamente injusta.La profesión médica ha pasado de ser vocacional a negocio,salvo honrosas excepciones,que los hay.
2
K
16
#6
Andreham
#3
Vocacional es ahora.
Antes era cosa de ser del OPUS, y por tanto, el dinero no era problema.
1
K
19
#13
cocolisto
#6
No soy capaz de juzgar así a un colectivo que perteneciendo a las clases privilegiadas, eran perseguidos por los grises de Franco dentro del hospital de la Paz en defensa de la sanidad y reivindicaciones laborales. El sistema de organización de primaria en democracia ya, era modélico. Hacían sesiones un par de veces por semana todos los sanitarios y médicos del centro y analizaban las incidencias de enfermedades y cuidados de la zona. Hoy todo eso ha desaparecido y ese médico que te atiende…
» ver todo el comentario
0
K
20
#10
sotillo
#3
Pero que me dices ?
0
K
11
#11
adimdrive
#3
No sabía que la gente después de estudiar (los médicos más de 10 años) trabajaba por vocación o por amor al arte sino por una remuneración.
1
K
21
#12
thekeeper
#3
las tonterias que se llegan a leer es impresionante, te puedo asegurar que el médico promedio poco negocio hace en este pais, para eso mejor irte, luego, cuando fue incompatible lo vocacional con ganar dinero? Tu de que vives?
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
