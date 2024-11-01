Sindicatos se manifiestan contra la adquisición privada de EA por 55 mil millones de dólares, respaldada por Arabia Saudita, con una petición formal a los reguladores [eng]

Los empleados de EA y el sindicato Communications Workers of America han emitido un comunicado en contra de la propuesta adquisición privada de la compañía, alegando que no estuvieron representados en las negociaciones y que cualquier puesto de trabajo perdido como resultado "sería una elección, no una necesidad, hecha para engordar los bolsillos de los inversores". La adquisición de EA por un grupo de inversores privados se anunció a finales de septiembre.