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El Sindicat de Vivenda de Carolines anuncia “huelgas de alquiler” y una “ofensiva” contra los grandes tenedores en Alicante

El Sindicat de Vivenda de Carolines anuncia “huelgas de alquiler” y una “ofensiva” contra los grandes tenedores en Alicante

La entidad pronostica una subida elevada de los arrendamientos entre este año y el que viene y una expulsión “masiva” de inquilinos. Por ello plantea medidas como la huelga de alquileres para luchar contra esta injusticia.

| etiquetas: capitalismo , vivienda , inmobiliaria
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3 comentarios
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#1 Martillo_de_Herejes *
¿En serio? ¿De verdad creen que esa es la solución? ¿A quién cojones se le ocurre decir al arrendatario que se declare en "huelga" y que no pague? Antes o después va a tener que hacerlo, y, de seguro, mejor mes a mes que soltarlo todo de una vez, con intereses y con riesgo de que se le embargue parte de la nómina.

Recordad, hamijos, que los abogados viven gracias a que la gente es gilipollas; si no, tendrían que ir a picar piedra para poder comer.

*Puede que no haya solución, o que sea compleja, o que no hayamos dado con la tecla, pero nunca, joder, nunca, se deja de cumplir con una obligación.... Que el arrendador sea un hijoputa ya es otro tema, que hay que resolver.
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#2 Icelandpeople
#1 Cálmate un poco, hombre.
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#3 Martillo_de_Herejes *
#2 {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}

Es que veo que se está animando al inquilino a meterse en un fregado de la ostia... Qué fácil resulta decir "tú no pagues, y que se joda el casero"... No. El casero no va a joderse, porque te demandará, le pagarás lo que le debes con intereses, le pagarás las costas del juicio y, si no tienes pasta, pedirá en ejecución de sentencia que te embarguen el sueldo. Ojito con lo que puedan susurrarte al oído ciertos "sindicatos".
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menéame