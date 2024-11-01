Sin sorpresas: las personas con prejuicios son más propensas a ser violentas

La violencia política es el uso de la fuerza física, o la amenaza de usarla, para lograr fines políticos. Un nuevo estudio, publicado en The Lancet, sugiere que varias formas de prejuicio se asocian con la creencia de que la violencia política está justificada en Estados Unidos. Quienes se mostraron más de acuerdo con esos prejuicios también dijeron con mayor frecuencia que apoyaban o que personalmente se implicarían en violencia para lograr objetivos políticos. Artículo: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X25002455
En el ni machismo ni feminismo, que si se escucha de manera real. Con feminismo, no se refiere al feminismo de diccionario, el de hombres y mujeres iguales ante la ley y mismos derechos, sino al actual de discriminaciones positivas.
Las formas menos prevalentes, como el antisemitismo, tendieron a tener las conexiones más intensas con el apoyo a la violencia. En contraste, sesgos más comunes, como la homonegatividad, mostraron asociaciones menores, pero aún significativas. Esto sugiere que quienes respaldan con fuerza prejuicios más raros sostienen opiniones más extremas en general, lo que puede hacerlos más proclives a creencias o conductas violentas.
Para contextualizar, el estudio de la noticia incluía cuestiones como: “Los hombres gays y las mujeres lesbianas deberían dejar de restregar su estilo de vida por la cara de los demás”; “Me da miedo que nuestra cultura se pierda con el aumento de la inmigración” etc.
Se explica muy bien en el "Pensar rápido, pensar despacio" de Daniel Kahneman
Lo contrario es caer en el racionalismo que llevado a su máxima expresión es contraproducente. Ni su creador, René Descartes (el de pienso, luego existo) vivía libre de ellos, de lo contrario no podría realizar acciones cotidianas como por ejemplo comer.