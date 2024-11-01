Sin solución para la familia de Mataró que sigue atrapada en casa con el camino de acceso bloqueado

Montse y su padre, de 93 años, continúan sin poder acceder con vehículo a su domicilio, una casa de payés situada junto a la ermita de Sant Simó, después de que el camino principal quedara bloqueado por una valla metálica en un solar adyacente. La situación, que generó bastante revuelo cuando se hizo pública, dura ya más de dos semanas y ha dejado a la familia desesperada y angustiada, según explica Montse. Nadie, por el momento, les ofrece ninguna solución.
| etiquetas: camino , cortado , masia , mataró
Esa valla no aguanta.
Y si la levantan de nuevo, ya verás como hace viento y lluvia otra vez.
La casa tiene otra entrada, pero les venia mejor atravesar la finca de otro. Esa finca se llena de mierda, llega el ayuntamiento y le exije al propietario que la limpie y la valle. El propietario hace lo que le pide el ayuntamiento. Los de la casa tienen que usar el otro acceso porque ya no pueden pasar por el terreno vallado de otro (a peticion del ayuntamiento).
No veo donde coño esta el drama humano en esta no noticia.
A mi me parece raro que te cagas que el ayuntamiento pida vallar una propiedad "porque sí"; como ejemplo pondré el caso de donde vivía yo que teníamos un camino pegado a una nave industrial abandonada porque ahí acababa nuestra calle (es una… » ver todo el comentario