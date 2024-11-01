edición general
3 meneos
75 clics
Sin solución para la familia de Mataró que sigue atrapada en casa con el camino de acceso bloqueado

Sin solución para la familia de Mataró que sigue atrapada en casa con el camino de acceso bloqueado

Montse y su padre, de 93 años, continúan sin poder acceder con vehículo a su domicilio, una casa de payés situada junto a la ermita de Sant Simó, después de que el camino principal quedara bloqueado por una valla metálica en un solar adyacente. La situación, que generó bastante revuelo cuando se hizo pública, dura ya más de dos semanas y ha dejado a la familia desesperada y angustiada, según explica Montse. Nadie, por el momento, les ofrece ninguna solución.

| etiquetas: camino , cortado , masia , mataró
2 1 1 K 33 actualidad
6 comentarios
2 1 1 K 33 actualidad
Andreham #1 Andreham
Con los vientos y las lluvias que están cayendo...

Esa valla no aguanta.

Y si la levantan de nuevo, ya verás como hace viento y lluvia otra vez.
0 K 8
hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico *
#1 Resumen rapidito tras leer la noticia:

La casa tiene otra entrada, pero les venia mejor atravesar la finca de otro. Esa finca se llena de mierda, llega el ayuntamiento y le exije al propietario que la limpie y la valle. El propietario hace lo que le pide el ayuntamiento. Los de la casa tienen que usar el otro acceso porque ya no pueden pasar por el terreno vallado de otro (a peticion del ayuntamiento).

No veo donde coño esta el drama humano en esta no noticia.
6 K 75
camvalf #4 camvalf
#3 Buen resumen para perezosos. Tal como cuentas no hay drama, lo que hay es mas cara que espada.
0 K 12
DrEvil #5 DrEvil
#3 El drama está en que como lo explique así el periodista se queda sin comer.
0 K 8
Andreham #6 Andreham
#3 Las personas humanas cuando viven en sociedad, suelen hacer una cosa que se llama "convivencia" en la que buscan, en la medida de lo posible, no joder al resto de personas humanas que viven con ellos si no les supone ningún problema.

A mi me parece raro que te cagas que el ayuntamiento pida vallar una propiedad "porque sí"; como ejemplo pondré el caso de donde vivía yo que teníamos un camino pegado a una nave industrial abandonada porque ahí acababa nuestra calle (es una…   » ver todo el comentario
0 K 8
#2 sliana
Siempre he pensado que estás cosas se explican mejor empezando a leer el artículo desde el último párrafo. De arriba a abajo lees opinión, de abajo a arriba, información. La finca tiene otro acceso pero no les gustaba porque atravesar una finca ajena era más cómodo.
0 K 7

menéame