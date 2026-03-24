Sin rastro forense de los 300.000 bebés robados en España

Un equipo de investigadores del INTCF ha publicado sus conclusiones en una revista científica destacando que sus datos cuestionan “la narrativa generalizada de un robo sistemático” en hospitales y rechazan “la conjetura convertida en bulo de los 300.000 casos de bebés robados en España” considerando punto de inflexión cuando el abogado Enrique Vila, propietario de un bufete especializado en buscar familiares biológicos, lanzó la cifra en 2010 y fue adoptada por la por la prensa pese a que implicaría robar 27 bebés al día durante tres décadas