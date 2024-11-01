Sin escolarizar y en un piso okupa: así han encontrado los Mossos a una niña sustraída por su madre en Lloret

Sin escolarizar y malviviendo en un piso ocupado en el cual no había luz ni agua. Así es como han encontrado, en Lloret de Mar, los Mossos d'Esquadra, a una niña de seis años francesa que desapareció, junto con su madre y la abuela materna, de su país de origen. Los hechos se remontan a abril del año 2025, cuando las autoridades judiciales de Francia retiraron la custodia a su progenitora después de que esta desobedeciera, en numerosas ocasiones, el régimen de visitas establecido con el padre de la niña.