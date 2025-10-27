edición general
17 meneos
88 clics
Simuló contratar a una empleada del hogar para facilitarle una pensión de jubilación: deberá pagar 7.500 euros de multa

Simuló contratar a una empleada del hogar para facilitarle una pensión de jubilación: deberá pagar 7.500 euros de multa

Los hechos se remontan al verano de 2020, cuando la sancionada, jubilada desde finales de los años noventa y perceptora de dos pensiones, decidió darse de alta como empleadora doméstica. Aquel 21 de agosto suscribió un contrato indefinido con una trabajadora, de 69 años, para realizar labores del hogar en su vivienda de Cangas del Narcea, con jornada completa y una retribución mensual de 1.050 euros brutos. La relación laboral se mantuvo formalmente hasta agosto de 2022, fecha en que la empleada solicitó su jubilación.

| etiquetas: seguridad social , estafa , jubilación
14 3 0 K 220 actualidad
10 comentarios
14 3 0 K 220 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 ldoes
Menuda barbaridad de sentencia.

Si aun siendo cierto que él no necesitase una empleada del hogar pero la quiso contratar por hacerle el favor y ella trabajó para mantenerlo todo estrictamente dentro de la ley, ¿quiénes son estos para que por sus huevos morenos decidan que no trabajó? Ni una prueba, todo indicios.
5 K 56
ElmaEscobar #8 ElmaEscobar
#2 Si, es una burrada, pero es verdad que debió de haberle ingresado la nómina a la amiga ( y luego ellas lo apañen) para poder probar que efectivamente era su empleada.
0 K 7
KoLoRo #9 KoLoRo
#2 La Inspección concluyó que la empleadora había incurrido en una «simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones», lo que constituye una infracción muy grave según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Por que es ilegal... luego hablamos de trabajar en B, facturas que no existen etc...

Simular una contratacion es ilegal.

Ahora, lo que es una barabaridad o no, ya no me meto.
0 K 6
#10 ldoes
#9 Mi problema es con la ausencia de pruebas, no con la infracción en sí.
0 K 8
mono #4 mono
Eso, ¡¡¡a por los grandes defraudadores!!!
4 K 53
#1 trasparente
Pues, que no cobrara el sueldo si es una prueba de lo ficticio de la relación laboral, pero todo lo demás que menciona la noticia es puramente circunstancial y no prueba nada.
2 K 25
#3 ldoes
#1 Estaban al corriente de sus obligaciones tributarias, lo único que no hubo transferencia bancaria pero pagar en efectivo es perfectamente legal.
0 K 8
Urasandi #5 Urasandi
#3 Creo que no a partir de 1.000 €
0 K 12
#7 ldoes *
#5 Para los empresarios y profesionales. Pero un empleador en su relación con una empleada del hogar actúa como persona física y creo que ese límite no aplica.
0 K 8
Mala #6 Mala
#1 Vvimos en el país de los subsidios Estatales. El último... pensión para mujeres que no han trabajado nunca y van a por esta que ha pagado para tenerlo.
0 K 10

menéame