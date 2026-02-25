edición general
El 'simpa' histórico de los golpistas del 23-F en el Congreso y el único diputado que aceptó su desayuno

El 'simpa' histórico de los golpistas del 23-F en el Congreso y el único diputado que aceptó su desayuno

Porque los golpistas arramplaron con todo lo que pudieron y más: "Según el inventario realizado cinco días después del golpe por el servicio de intendencia del Congreso, la noche del 23-F se consumieron, en el palacio de las Cortes, 208 botellas de alcohol, 16 cajas de cervezas, 23 cajas de refresco, 60 litros de zumo y 47 botellas de agua mineral Tal y como refleja esta misma información, más de la mitad de las botellas de alcohol, concretamente 121, eran de alta graduación. Desde brandy o ginebra hasta whisky y cava: "El registro también refl

Asimismov
Estuve en el RAAL 26 de Valladolid el 1er semestre y el 24, 25 y 26 de febrero se bebió más en la sala de oficiales esas noches que los seis meses que estuve allí.
