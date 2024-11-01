edición general
Los simios también imaginan y fingen, según estudio

Un bonobo llamado Kanzi superó tres pruebas con zumos y uvas inexistentes, demostrando una habilidad que obligará a redefinir qué significa ser humano y qué vida mental tienen los animales.

Los simios no solo tienen imaginación, sino que además saben jugar a fingir, una habilidad que se creía exclusiva de los seres humanos, según un estudio publicado en Science.

