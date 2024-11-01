edición general
El bonobo que juega a las ‘tacitas’ con zumo imaginario: los simios comparten la capacidad humana de fantasear

Nuevos experimentos confirman que estos animales son capaces de jugar con objetos inexistentes igual que hacen los niños. “En su mente, pueden concebirEn la mesa hay una jarra y dos vasos transparentes vacíos. El experimentador inclina la jarra para llenar los vasos de zumo imaginario y luego simula vaciar uno de ellos. A continuación le pregunta al bonobo dónde está el zumo. Y el animal señala la taza correcta que todavía contiene zumo de mentira en la mayoría de las ocasiones, incluso cuando el experimentador cambia la ubicación de la taza.

Con los animales es como cuando decíamos que la Tierra era el centro del universo porque no nos daba más el conocimiento. Nos asombra que hagan cosas porque no nos hemos parado a mirarlos hasta ahora.
