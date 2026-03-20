Silvio Rodríguez recibe el fusil AKM que pidió para defender a Cuba si “se lanza” Estados Unidos

Silvio Rodríguez manifestó que estaba dispuesto a empuñar un fusil Kaláshnikov si Cuba es agredida por Estados Unidos. Este viernes ese comentario escaló hasta lo más alto de las Fuerzas Armadas, cuyo ministro, Álvaro López Miera, entregó al célebre trovador un fusil “en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del Gobierno de Estados Unidos”. Incluye vídeo del acto de entrega del fusil Kaláshnikov
| etiquetas: silvio rodríguez , fusil akm , defensa , cuba , eeuu
www.meneame.net/story/silvio-rodriguez-amenaza-usa-esta-dispuesto-toma
"Silvio Rodríguez utiliza esta imagen para representar a un ser ideal, casi mítico, que representa la lucha justa contra la opresión y la injusticia. El "cañón de futuro" no es un arma física, sino un símbolo del poder transformador de una sociedad más justa, igualitaria y humana. Es el instrumento de cambio social, basado en valores, esperanza y utopía".
Silvio, poeta, cantante y sobre todo resistente.
Liberen a Cuba de su embargo, y veamos qué tal le va, a ver si nos llevamos sorpresa