edición general
3 meneos
5 clics

Sílvia Orriols se lanza a la conquista de Barcelona denunciando a 700 comercios por no rotular en catalán

La regidora y también diputada en el Parlament admite que la capital catalana es un «territorio hostil» para la fuerza independentista de extrema derecha, pero augura que los barceloneses «acabarán comprando» su programa. Hace diez días, la formación creada en esa localidad gerundense de menos de 11.000 habitantes inauguró sede en Barcelona [un local de dos plantas en la zona izquierda del Eixample, con un alquiler de 3.000 euros más IVA], donde quiere potenciar su mensaje identitario catalanista, en ocasiones relegado a un segundo plano mediát

| etiquetas: silvia , orriols , alianza , catalan , barcelona
3 0 1 K 18 actualidad
5 comentarios
3 0 1 K 18 actualidad
calde #3 calde
La derecha trabando votos:

Nacionalistas Españoles VS Nacionalistas Catalanes

Quién puede llegar a ser más xenófobo?
0 K 17
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Dura lex, sed lex.
1 K 17
#2 Leon_Bocanegra
#1 que lo escribas en catalán!! :troll:
0 K 10
angelitoMagno #5 angelitoMagno
No entiendo la necesidad de rotular en catalán en Barcelona, existiendo un idioma común para los que pasean por sus calles, como es el inglés.
0 K 13
#4 Banshee2x
Hay tanto barcelonés hasta los mismísimos, que votarán al primero que "prometa" poner orden, aunque sea el león comecaras.
0 K 10

menéame