Silencio visible: el ‘zero posting’ como forma de autocuidado digital

Durante años, las redes sociales han funcionado bajo una premisa clara: participar es mostrarse. Publicar fotos, opiniones, logros o fragmentos de la vida cotidiana se ha convertido en una norma implícita de presencia digital. En muchos contextos, no hacerlo puede interpretarse incluso como ausencia, desinterés o desconexión social. Sin embargo, cada vez resulta más frecuente un comportamiento que rompe con esa lógica: personas con perfiles activos en redes que consumen contenido, interactúan en privado y permanecen conectadas, pero no publica.

santim123 #4 santim123
Llevo haciendo esto 10 años en redes sociales y es salud.
#5 eqas *
#4 yo solo tengo cuentas para poder ver un enlace que me pueda interesar y alguien me envíe or otro medio. Pero ni un post, ni un like, ni acceso a mis contactos, ni mi cumpleaños, na de na. Y tengo perfiles desde que salieron casi todas las redes (mayorcillo que es uno). Y por supuesto, en el movil no están las apps oficiales, sólo Nora para reunirlas a todas.
Gadfly #2 Gadfly
Más de uno debería/deberíamos aplicarnos el cero posting aquí tb
#1 NO86
Sí soy.
Y no entiendo por qué me siguen llegando solicitudes de seguimiento de desconocidos, si no tengo ni un puto post.
Benzo #3 Benzo
#1 Seguramente muchos bots.
