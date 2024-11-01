edición general
El silencio nazi en un salón argentino

El silencio nazi en un salón argentino

El hallazgo de una obra saqueada durante la Segunda Guerra Mundial reabre la búsqueda del patrimonio desaparecido en América Latina.

Findeton #1 Findeton
¿Cómo es posible encontrar el cuadro en Agentina? Porque Perón abrió la puerta a los nazis durante y tras la guerra y este es el resultado. Para los que critican a Milei, la oposición es el peronismo.
