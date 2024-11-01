edición general
Silencio mediático de la progresía tras el anuncio de Emilio Delgado de que disputará el liderazgo de Más Madrid

El diputado Emilio Delgado (Madrid, 1976) se ha postulado esta semana para ser candidato frente a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027. ese al anuncio del diputado regional en el programa de Ferreras, ningún medio de la progresía mediática se ha hecho eco de esta noticia, algo que resulta extraño en términos informativos. Ni El País, ni Público, ni eldiario.es o Infolibre han publicado noticias en las horas siguientes sobre las palabras del parlamentario ni sobre la posible batalla interna.

Pertinax #2 Pertinax *
En la misma noticia:
El anuncio lo hizo el miércoles en una entrevista en la contraportada de El País

En otros medios sin buscar mucho.
www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/confesion-emilio-delgado-sera-r

www.eldiario.es/politica/bergerot-preguntada-emilio-delgado-mundo-enco

Amos, que bulo pioletero.
Harkon #3 Harkon
#2 no lo han mencionado en ningún medio televisivo ni en ningún debate y cuando pasan estas cosas le dan bombo una semana entera como mínimo.

Pero tú a lo tuyo.
Pertinax #4 Pertinax
Ni El País, ni Público, ni eldiario.es o Infolibre han publicado noticias en las horas siguientes sobre las palabras del parlamentario

Bulardooooooo.
#1 Leon_Bocanegra *
No de toda la progresía. En diario red si han dicho algo.
