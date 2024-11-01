edición general
Siguen haciendo aguas los pisos “de alta calidad” de la Junta de Andalucía en Cádiz

Más de un año después de que Moreno Bonilla los entregase, sus vecinos continúan sufriendo numerosos desperfectos que no se arreglan.

