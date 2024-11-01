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Qué significa el apellido Álvarez: historia y origen de uno de los apellidos más comunes de nuestro país

Conocer el origen de los Álvarez nos permitirá acercarnos a la historia de España y comprender la evolución de un apellido antiguo y muy difundido

| etiquetas: significado , apellido , álvarez , historia , origen , apellidos
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7 comentarios
4 1 0 K 57 cultura
reivaj01 #3 reivaj01
Álvarez significa "Hijo de Álvaro".
Siguiente pregunta.
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josde #5 josde
Yo creo que unos de los que mas abundan son Perez y Garcia
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#4 Robe7064
Mal comienzo: -ez no significa "hijo de", alude al hijo de... Como -ano en "castellano" o "riojano" no significa "residente en" ni "natural de" pero se trata de eso.
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#1 oscarcr80
Si te llamas Expósito, alguno de tus ascendientes fué abandonado en un convento.

No lo sabías? Pues ya lo sabes.
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plutanasio #2 plutanasio
#1 Y Diosdado, Tirado, Iglesias, Monasterio... hay muchos.
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themarquesito #7 themarquesito
#2 Otros dos muy conocidos son España y Rey.
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#6 diablos_maiq
#1 Si te llamas Primitivo, alguno de tus padres es un cabronazo.
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menéame