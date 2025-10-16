edición general
Las siete razones de los asturianos para manifestarse contra el peaje del Huerna

La tensión entre el Gobierno central y los defensores de la eliminación del peaje del Huerna no para de subir de tono. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reiterado que no contempla su supresión inmediata ni la bonificación del 100%, lo que ha encendido el malestar social y político en Asturias. En la región existe unanimidad sobre el tema en cuestión y dos movilizaciones reclamarán este fin de semana la gratuidad del principal enlace entre la región y la meseta. La primera, este viernes, liderada por el Gobierno regional y organizada

HeilHynkel
Siete ... yo tengo 15,60 razones para quejarme cada vez que paso.

Gasto casi más en peajes que en gasoleo ...
Verdaderofalso
Gracias a Cascos
Tensk
En la AP-9 ya dónde va que gastas más en peajes que en gasóleo.
Xuanin71
1# Como no empecemos a cortar la autopista. No nos va a hacer caso ni dios.
1# boicot, yo no pago, cojo el puerto , que les den , (
xuanra2002
#3 Yo bajo por el puerto de Campoo que es gratis. 90km mas
