Siete de cada diez españoles, en contra de la actuación de EEUU e Israel en Irán

Siete de cada diez españoles expresan su rechazo a los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y ocho de cada diez creen que la guerra supone un riesgo importante para la paz internacional, según el barómetro del mes de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dado a conocer este miércoles. El sondeo, llevado a cabo entre el 2 y el 6 de marzo, ha preguntado a los ciudadanos sobre los bombardeos de Israel y Estados Unidos, que comenzaron el pasado 28 de febrero, y la respuesta de Irán, un conflicto por el que el 25,3 por...