edición general
6 meneos
5 clics
Siete de cada diez españoles, en contra de la actuación de EEUU e Israel en Irán

Siete de cada diez españoles, en contra de la actuación de EEUU e Israel en Irán

Siete de cada diez españoles expresan su rechazo a los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y ocho de cada diez creen que la guerra supone un riesgo importante para la paz internacional, según el barómetro del mes de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dado a conocer este miércoles. El sondeo, llevado a cabo entre el 2 y el 6 de marzo, ha preguntado a los ciudadanos sobre los bombardeos de Israel y Estados Unidos, que comenzaron el pasado 28 de febrero, y la respuesta de Irán, un conflicto por el que el 25,3 por...

| etiquetas: eeuu , israel , irán , españa , españoles , guerra
6 0 0 K 79 actualidad
7 comentarios
6 0 0 K 79 actualidad
shake-it #2 shake-it *
Tres de cada diez españoles merecen ser deportados a Teherán ipso facto, para que disfruten de la democratización sionista.
2 K 47
WcPC #4 WcPC
#2 A mi también me sorprende que un 30% sea tan mentecato.
1 K 19
#5 Varelse
#4 Viendo un poco lo que se vota no me hubiese estrañado que estubiese más cerca del 50%.
0 K 7
ombresaco #6 ombresaco
...y de esos 3, 2 también estan en contra, pero admitirlo seria darle la razon al perrosaxe.
0 K 12
#3 Sacapuntas
¿Y la pregunta de "Monarquía o República" para cuándo? :troll:
0 K 11
ombresaco #7 ombresaco
#3 yo no soy machista, pero
yo no soy racista, pero
yo no soy monarquico, pero
0 K 12
#1 cocococo
Siete de cada diez becarios en contra de escribir bien las abreviaturas.
EE. UU.
0 K 7

menéame