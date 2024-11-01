Los siete amigos que rehabilitan refugios de montaña para devolverles su dignidad

Desde hace unos años, algunos refugios de montaña lucen totalmente renovados gracias a la labor desinteresada de un grupo de siete amigos que se han propuesto devolver a la montaña todo lo que ella les ha ofrecido a lo largo de sus vidas. Este grupo de zaragozanos se han impuesto el reto de visitar seis refugios libres por año. Pintarán sus paredes, dejarán un botiquín, colgarán cuadros y adecentarán la estancia con la idea de concienciar a cualquier persona que pase por allí de que estos lugares deben ser respetados y cuidados por todos.