"Me siento como un humano anfibio": las casas que se inundan a diario en una isla que se está hundiendo

Cada mañana, el agua que inunda la casa de Suwandi comienza a un nivel bajo y sube gradualmente. Al mediodía, alcanza un máximo de unos 30 cm, empapando sus muebles. Durante más de una década, Suwandi ha visto cómo su casa en Indramayu, en la costa norte de Java, Indonesia, se inunda a diario debido a la combinación del aumento del nivel del mar y el hundimiento de la tierra. Suwandi recuerda que a mediados de la década de 1990, la costa estaba a más de un kilómetro de distancia. Pero en 2014, una inundación repentina destruyó unos diques......