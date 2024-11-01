edición general
Siempre se sospechó que la carga rápida dañaba las baterías de litio. Ahora científicos han logrado ver el instante exacto en que empieza el problema

Un equipo de investigadores de Washington University en St. Louis consiguió observar este fenómeno de manera directa utilizando una técnica conocida como microscopía operando. Esta metodología permite estudiar procesos electroquímicos mientras están ocurriendo dentro de una batería, en lugar de analizarlos después de que el daño ya se haya producido.

Y luego los datos del mundo real suelen mostrar que ese impacto es mínimo y dada la vida útil del vehículo o aparato en el que se usa se puede por lo general ignorar por completo.

No tiene sentido usar carga rápida cuando no es necesario y no tiene sentido renunciar a la carga rápida cuando sí te va a ser útil.
#1 De acuerdo... si tienes garaje para poner un punto de carga.
#6 Sin duda, si no tienes garaje tienes que echar mano de la carga rápida. Pero 50 o 100 kW apenas calientan la batería. Sobre todo si lo haces en el día a día y no en ruta donde hay más calor.
Exactamente.. yo cargo al 100% en mi ve y llevo un 7% de degradación en 5 años.

Para eso llevan el buffer de seguridad
Yo uso mucho la carga rapida, en 2024 hice 5400 km usando cargas rápidas, casi 1 MWh cargado en ionity, en este verano pasado use Zunder para cargar rápido tb y ahora en invierno cargo cada viernes en unos de 300 kW
KIA EV6, 115300 km y 4 años y medio, 100% SOH y 72000 Wh de remaining battery al 100%
#3 no dudo que la bateria este bien pero al 100% no esta seguro.
#4 Buffer.
Como lo de Ralph  media
